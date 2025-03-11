Около Снежинска в ДТП погибла водитель

Вечером 10 марта в аварии в Каслинском районе на 3 км дороги «Подъезд ко второму КПП Снежинска» в автомобильной аварии погибла водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с машиной Daewoo Nexia под управлением 37-летнего водителя, которая не была пристегнута. В результате ДТП водитель второго транспортного средства погибла на месте, четверо ее пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, и владелица Chevrolet доставлены в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска