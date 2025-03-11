Подрядчика челябинского сквера оштрафовали на 15 млн рублей за срыв сроков

Мировой судья оштрафовал на 15 млн руб. ООО «Стрела Плюс» за срыв сроков по госконтракту на обустройство входной группы сквера с сухим фонтаном по улице Молодогвардейцев в Челябинске. На данный момент работы приняты без замечаний, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нарушения при исполнении договора выявила прокуратура Курчатовского района Челябинска. Между администрацией района и подрядчиком ООО «Стрела Плюс» был заключен муниципальный контракт стоимостью около 30 млн руб. на обустройство сквера. Поставщик обязался выполнить работы к 15 июля прошлого года, однако выездная проверка ведомства в августе показала, что строительство продолжается. Подрядчик объяснил срыв работ неблагоприятными метеорологическими условиями и наличием изъянов в проектной документации, которые выявились непосредственно в ходе выполнения контракта. Их можно было исправить с помощью согласования, отмечают в пресс-службе прокуратуры, но компания не стала заключать дополнительный договор, чем нарушила условия контракта. Помимо штрафа, организацию привлекли по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

Виталина Ярховска