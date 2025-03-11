На Камчатке группа мигрантов пойдет под суд за нападение на своих земляков

В Петропавловске-Камчатском полицейские завершили расследование уголовного дела по фактам хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ) иностранных граждан с применением насилия и умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили «Ъ» в УМВД по Камчатскому краю во вторник, 11 марта. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В июне 2024 года шесть граждан Киргизии совершили хулиганские действия в отношении четверых своих соотечественников. Инцидент произошел в жилом микрорайоне Петропавловска-Камчатского. «Обвиняемые, испытывая неприязненные отношения к своим землякам, заманили их на встречу под предлогом урегулирования конфликта на улицу Тушканова. По прибытии потерпевших на автомобиле марки Toyota Corolla II мужчины окружили транспортное средство, заблокировав возможность выхода. После этого они начали наносить множественные удары ногами и камнями по кузову автомобиля»,— рассказали в пресс-службе полиции.

Находившиеся в машине мужчины пытались уехать, но их автомобиль застрял, наехав на бордюр. Там нападавшие продолжили громить машину. В результате сидевшие водитель и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, а автомобиль был разбит. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину и полностью возместили причиненный имущественный ущерб, а также покрыли расходы на лечение потерпевших.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский