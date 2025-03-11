В Минусинске планируется построить центр о жизни купцов XIX века за 400 млн руб.
В Минусинске (Красноярский край) предложили построить «Данилов-центр» — историко-культурный комплекс о жизни красноярских купцов XIX века. Объект могут разместить на ул. Мира, где сейчас находятся 47 нежилых помещений. Шесть из них признаны объектами культурного наследия.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Согласно проекту, на территории площадки будут организованы музеи, виртуальный концертный зал, административно-деловой центр. Общая площадь комплекса — 26,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 400 млн руб., указывается на инвестиционном портале региона.
Как писал «Ъ-Сибирь», к 400-летию Красноярска в 2028 году планируется построить Богородице-Рождественский кафедральный собор. Ранее крупнейший в Красноярске Богородице-Рождественский кафедральный собор (его возведение завершилось в 1861 году) был взорван по решению властей в 1936-м. Восстановить храм планируется по проекту архитектора XIX века Константина Тона.