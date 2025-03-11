В Минусинске планируется построить центр о жизни купцов XIX века за 400 млн руб.

В Минусинске (Красноярский край) предложили построить «Данилов-центр» — историко-культурный комплекс о жизни красноярских купцов XIX века. Объект могут разместить на ул. Мира, где сейчас находятся 47 нежилых помещений. Шесть из них признаны объектами культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно проекту, на территории площадки будут организованы музеи, виртуальный концертный зал, административно-деловой центр. Общая площадь комплекса — 26,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 400 млн руб., указывается на инвестиционном портале региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», к 400-летию Красноярска в 2028 году планируется построить Богородице-Рождественский кафедральный собор. Ранее крупнейший в Красноярске Богородице-Рождественский кафедральный собор (его возведение завершилось в 1861 году) был взорван по решению властей в 1936-м. Восстановить храм планируется по проекту архитектора XIX века Константина Тона.

Александра Стрелкова