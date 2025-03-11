Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В лонг-лист премии WhereToEat попали 12 тюменских ресторанов

На призы ресторанной премии WhereToEat в 2025 году претендуют 10 заведений из Тюмени и два из Тобольска (Тюменская область) — они попали в лонг-лист лучших ресторанов России, следует из информации на сайте премии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из Тюмени в список попали рестораны 150 metres, 15/86, Calcutta wine club, Cremant, Lodka, Mestia, Vstekle, «Посейдон», «Ржавый Дед», «Чум». Из Тобольска — заведения «Дворцовая» и «Межа».

Победителей организаторы назовут в апреле.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге на VI церемонии вручения наград ресторанной премии WhereToEat Ural выбрали десятку лучших ресторанов на Урале. Девятое место занял ресторан из Тюмени Mestia, остальные места достались заведениям Екатеринбурга.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все