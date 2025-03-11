В лонг-лист премии WhereToEat попали 12 тюменских ресторанов

На призы ресторанной премии WhereToEat в 2025 году претендуют 10 заведений из Тюмени и два из Тобольска (Тюменская область) — они попали в лонг-лист лучших ресторанов России, следует из информации на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из Тюмени в список попали рестораны 150 metres, 15/86, Calcutta wine club, Cremant, Lodka, Mestia, Vstekle, «Посейдон», «Ржавый Дед», «Чум». Из Тобольска — заведения «Дворцовая» и «Межа».

Победителей организаторы назовут в апреле.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге на VI церемонии вручения наград ресторанной премии WhereToEat Ural выбрали десятку лучших ресторанов на Урале. Девятое место занял ресторан из Тюмени Mestia, остальные места достались заведениям Екатеринбурга.

Ирина Пичурина