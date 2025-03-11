Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Фото: Raketa Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Фото: Raketa

Спортивный стиль навязывает часовому миру свои цветовые предпочтения. Как правило модели сделаны либо из недрагоценного металла (исключение составляют часы Rolex и Patek Philippe), либо из высокотехнологичных материалов. В первом, более классическом, варианте блеск стали или титана в комбинации с металлическим браслетом хорошо сочетается с холодной гаммой цвета. И тут на смену синему, который уже давно стал универсальным «новым черным», приходит голубой. Причем не яркая бирюза или теплая лазурь, а именно ледяной оттенок, уходящий в серый подтон. Так выглядит небо в холодный ветреный день или тающий лед. Оттенок icy blue доказал свою универсальность: он отлично смотрится на брутальных хронографах Norqain и Anelus, спокойных часах с тремя стрелками IWC и Raymond Weil и даже на женских спортивных моделях с бриллиантами Chopard. Достойный выбор для межсезонья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Chronodate titanium storm blue, титан, Angelus Часы Alpine Eagle XL Chrono, титан, Chopard Часы Happy Sport 33 mm, сталь, бриллианты, аквамарины, Chopard Хронограф Extra-fort Vitre 39 mm, сталь, Eberhard Часы Big Bang MP-11 – 14 Day Power Reserve Water Blue Sapphire, сапфировое стекло, Hublot Часы Portugieser Automatic 40, IWC Часы Tangente 38 datum frostblau, сталь, Nomos Часы Freedom 60 GMT40 mm, сталь, Norqain Часы Freedom 60 Chrono 40mm, сталь, Norqain Часы Aquanaut Travel Time, белое золото, Patek Philippe Часы Millesime Petite Seconde, сталь, Raymond Weil Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa Часы Perpetual 1908, платина, Rolex Часы Tissot PRX Powermatic 80, сталь, Tissot Часы Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar, Breitling Следующая фотография 1 / 15 Часы Chronodate titanium storm blue, титан, Angelus Часы Alpine Eagle XL Chrono, титан, Chopard Часы Happy Sport 33 mm, сталь, бриллианты, аквамарины, Chopard Хронограф Extra-fort Vitre 39 mm, сталь, Eberhard Часы Big Bang MP-11 – 14 Day Power Reserve Water Blue Sapphire, сапфировое стекло, Hublot Часы Portugieser Automatic 40, IWC Часы Tangente 38 datum frostblau, сталь, Nomos Часы Freedom 60 GMT40 mm, сталь, Norqain Часы Freedom 60 Chrono 40mm, сталь, Norqain Часы Aquanaut Travel Time, белое золото, Patek Philippe Часы Millesime Petite Seconde, сталь, Raymond Weil Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa Часы Perpetual 1908, платина, Rolex Часы Tissot PRX Powermatic 80, сталь, Tissot Часы Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar, Breitling

Нина Спиридонова