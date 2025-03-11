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Коммерсантъ FM
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Тающий лед

Часы с циферблатами красивого оттенка icy blue

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Фото: Raketa

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Фото: Raketa

Спортивный стиль навязывает часовому миру свои цветовые предпочтения. Как правило модели сделаны либо из недрагоценного металла (исключение составляют часы Rolex и Patek Philippe), либо из высокотехнологичных материалов. В первом, более классическом, варианте блеск стали или титана в комбинации с металлическим браслетом хорошо сочетается с холодной гаммой цвета. И тут на смену синему, который уже давно стал универсальным «новым черным», приходит голубой. Причем не яркая бирюза или теплая лазурь, а именно ледяной оттенок, уходящий в серый подтон. Так выглядит небо в холодный ветреный день или тающий лед. Оттенок icy blue доказал свою универсальность: он отлично смотрится на брутальных хронографах Norqain и Anelus, спокойных часах с тремя стрелками IWC и Raymond Weil и даже на женских спортивных моделях с бриллиантами Chopard. Достойный выбор для межсезонья.

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Часы Chronodate titanium storm blue, титан, Angelus

Часы Chronodate titanium storm blue, титан, Angelus

Часы Alpine Eagle XL Chrono, титан, Chopard

Часы Alpine Eagle XL Chrono, титан, Chopard

Часы Happy Sport 33 mm, сталь, бриллианты, аквамарины, Chopard

Часы Happy Sport 33 mm, сталь, бриллианты, аквамарины, Chopard

Хронограф Extra-fort Vitre 39 mm, сталь, Eberhard

Хронограф Extra-fort Vitre 39 mm, сталь, Eberhard

Часы Big Bang MP-11 – 14 Day Power Reserve Water Blue Sapphire, сапфировое стекло, Hublot

Часы Big Bang MP-11 – 14 Day Power Reserve Water Blue Sapphire, сапфировое стекло, Hublot

Часы Portugieser Automatic 40, IWC

Часы Portugieser Automatic 40, IWC

Часы Tangente 38 datum frostblau, сталь, Nomos

Часы Tangente 38 datum frostblau, сталь, Nomos

Часы Freedom 60 GMT40 mm, сталь, Norqain

Часы Freedom 60 GMT40 mm, сталь, Norqain

Часы Freedom 60 Chrono 40mm, сталь, Norqain

Часы Freedom 60 Chrono 40mm, сталь, Norqain

Часы Aquanaut Travel Time, белое золото, Patek Philippe

Часы Aquanaut Travel Time, белое золото, Patek Philippe

Часы Millesime Petite Seconde, сталь, Raymond Weil

Часы Millesime Petite Seconde, сталь, Raymond Weil

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Часы Perpetual 1908, платина, Rolex

Часы Perpetual 1908, платина, Rolex

Часы Tissot PRX Powermatic 80, сталь, Tissot

Часы Tissot PRX Powermatic 80, сталь, Tissot

Часы Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar, Breitling

Часы Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar, Breitling

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Часы Chronodate titanium storm blue, титан, Angelus

Часы Alpine Eagle XL Chrono, титан, Chopard

Часы Happy Sport 33 mm, сталь, бриллианты, аквамарины, Chopard

Хронограф Extra-fort Vitre 39 mm, сталь, Eberhard

Часы Big Bang MP-11 – 14 Day Power Reserve Water Blue Sapphire, сапфировое стекло, Hublot

Часы Portugieser Automatic 40, IWC

Часы Tangente 38 datum frostblau, сталь, Nomos

Часы Freedom 60 GMT40 mm, сталь, Norqain

Часы Freedom 60 Chrono 40mm, сталь, Norqain

Часы Aquanaut Travel Time, белое золото, Patek Philippe

Часы Millesime Petite Seconde, сталь, Raymond Weil

Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa

Часы Perpetual 1908, платина, Rolex

Часы Tissot PRX Powermatic 80, сталь, Tissot

Часы Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar, Breitling

Нина Спиридонова

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