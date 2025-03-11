Тающий лед
Часы с циферблатами красивого оттенка icy blue
Часы Big Zero Azur Blue, сталь, Raketa
Фото: Raketa
Спортивный стиль навязывает часовому миру свои цветовые предпочтения. Как правило модели сделаны либо из недрагоценного металла (исключение составляют часы Rolex и Patek Philippe), либо из высокотехнологичных материалов. В первом, более классическом, варианте блеск стали или титана в комбинации с металлическим браслетом хорошо сочетается с холодной гаммой цвета. И тут на смену синему, который уже давно стал универсальным «новым черным», приходит голубой. Причем не яркая бирюза или теплая лазурь, а именно ледяной оттенок, уходящий в серый подтон. Так выглядит небо в холодный ветреный день или тающий лед. Оттенок icy blue доказал свою универсальность: он отлично смотрится на брутальных хронографах Norqain и Anelus, спокойных часах с тремя стрелками IWC и Raymond Weil и даже на женских спортивных моделях с бриллиантами Chopard. Достойный выбор для межсезонья.