Число погибших при ударе по курскому ТЦ выросло до четырех

До четырех выросло количество погибших при ударе по торговому центру в Беловском районе Курской области. В числе жертв оказались 18-летний юноша, две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Изначально сообщалось о трех погибших и как минимум девяти раненых. Всех их отправили в Беловскую ЦРБ и планировали транспортировать санвиацией в областную клиническую больницу в Курске. Уточнялось, что среди пострадавших четверо подростков 13–14 лет.

Об атаке на ТЦ «Добрыня» стало известно около 22:00 10 марта. В момент удара в нем находились посетители.

По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Алина Морозова