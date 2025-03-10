обновлено 23:45
Три человека погибли в Курской области из-за удара по торговому центру
ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области, в результате чего три человека погибли и еще минимум девять — получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в числе раненых — четверо подростков 13-14 лет. Сейчас все пострадавшие доставлены в Беловскую ЦРБ, где им оказывают помощь. В ближайшее время с помощью санавиации раненых должны доставить в областную клиническую больницу.
UPD: по факту атаки СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).