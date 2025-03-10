Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области Scania насмерть сбила пешехода

В Даниловском районе Ярославской области автомобиль Scania сбил 32-летнего пешехода. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП произошло в 19:20 10 марта на 345 км трассы М-8. Пешеход шел по краю дороги по ходу движения транспортного средства. После столкновения он погиб на месте до приезда скорой. Проводится проверка.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 10 марта практически на том же участке произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Алла Чижова