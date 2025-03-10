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Выезд на встречку привел к гибели двух человек в Ярославской области

В Даниловском районе Ярославской области к смертельному ДТП привел выезд на встречную полосу движения. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ по Ярославской области

Фото: ГАИ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 марта днем столкновение автомобиля Fiat и автоцистерны произошло на 340-м км трассы М-8 — после деревни Большой Дор в сторону Данилова. В аварии погибли два человека. Как уточнили в ГАИ, водитель и пассажир машины Fiat скончались до приезда скорой.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Fiat, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с грузовым автомобилем SITRAK»,— сообщили в ГАИ.

Алла Чижова