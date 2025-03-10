Около 3 тыс. незаконных букетов изъяли в ходе рейдов перед 8 Марта в Петербурге

В ходе рейдов по борьбе с несанкционированной торговлей в преддверии 8 Марта в Петербурге изъяли около 3 тыс. букетов мимозы и тюльпанов, а также торговое оборудование. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом. В рамках мероприятий также освободили более 30 земельных участков, незаконно используемых для торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как уточнили в ККИ, проверки совместно с сотрудниками Центра повышения эффективности использования государственного имущества проводились вблизи станций метро «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Пролетарская», «Академическая», «Ленинский проспект», «Гражданский проспект», «Невский проспект», «Комендантский проспект» и «Пионерская».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ККИ освободили от незаконного использования 26 объектов нежилого фонда.

Артемий Чулков