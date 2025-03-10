Число свердловских частных инвесторов на Мосбирже выросло на 10 тыс. человек

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в Свердловской области по итогам февраля составило более 1 млн 195 тыс. человек, увеличившись за месяц на 10 тыс. инвесторов, сообщили в пресс-службе Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В феврале на рынке акций и облигаций Московской биржи совершали сделки около 140 тыс. частных инвесторов из Свердловской области.

Регион занимает пятое место в топ-10 регионов России по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами Свердловской области, составило 198 тыс. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля составило более 35 млн, ими открыто около 66 млн счетов.

Напомним, по результатам июля 2024 года количество частных инвесторов в Свердловской области, имеющих брокерские счета Мосбиржи, составило 1 млн 103 тыс. человек. Прирост за месяц составил 13,3 тыс.

Полина Щуцкая