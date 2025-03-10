Краснодарский край является третьим регионом по количеству жителей

Краснодарский край является третьим по количеству жителей регионом в стране. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе обсуждения промежуточных итогов на совещании с парламентариями, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев выразил благодарность депутатам госдумы восьмого созыва от Краснодарского края за работу, проводимую в интересах жителей Кубани, и поддержку инициатив.

«При вашем содействии удалось добиться заметных результатов — край стал шестым в числе крупнейших региональных экономик страны, в прошлом году объем ВРП составил порядка 5,5 трлн руб., расходная часть бюджета на 2025 год — почти 650 млрд руб.»,— рассказал губернатор.

Он отметил, что сейчас есть возможность продолжать строительство социально значимых объектов в крае, таких как школы, детские сады и поликлиники. Также есть потенциал для развития инженерной инфраструктуры, реализации важных социальных программ и индексации выплат и зарплат работникам бюджетной сферы.

Юрий Бурлачко отметил, что депутаты восьмого созыва от Краснодарского края уже подготовили около 25 законодательных инициатив.

Алина Зорина