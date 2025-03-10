Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ размещен на странице портала правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Аллегрова

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Ирина Аллегрова

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, певица получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ирина Аллегрова родилась в 1952 году в Ростове-на-Дону. Ее самые известные композиции — «Угонщица», «Младший лейтенант», «Транзитный пассажир», «Не первый». В 2002 году певица удостоилась звания заслуженной артистки России, а в 2010-м стала народной артисткой. Она — обладательница нескольких «Золотых граммофонов».