По факту смерти мужчины и подростка в Ростовской области проводится проверка

В Дубовском районе Ростовской области следователи начали расследование гибели мужчины и подростка. Их тела с признаками утопления нашли в реке Сал, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 марта 2025 года, когда 46-летний мужчина и 13-летний подросток отправились на рыбалку на надувной лодке. По предварительным данным, после переворота лодки оба не смогли выбраться из воды.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян