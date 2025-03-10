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По факту смерти мужчины и подростка в Ростовской области проводится проверка

В Дубовском районе Ростовской области следователи начали расследование гибели мужчины и подростка. Их тела с признаками утопления нашли в реке Сал, сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 марта 2025 года, когда 46-летний мужчина и 13-летний подросток отправились на рыбалку на надувной лодке. По предварительным данным, после переворота лодки оба не смогли выбраться из воды.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян

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