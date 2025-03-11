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Глава Удмуртии подписал закон нулевой ставки для малых технологических компаний

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон, устанавливающий нулевую ставку для малых технологических компаний (МТК) по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет республики. Правовой акт опубликован на сайте правительства Удмуртии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует по 31 декабря 2030 года»,— указано в документе.

25 февраля «Ъ-Удмуртия» писал, что законопроект был единогласно поддержан Госсоветом Удмуртии. Сейчас реестр МТК насчитывает 62 компании в регионе. Общая налоговая ставка на прибыль организаций установлена в размере 25%. Из них 8% идет в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Таким образом, последняя часть была снижена до нуля.

В республиканском минэкономе надеются компенсировать это привлечением новых инвестиций и говорят о «большом шаге к технологическому суверенитету». Эксперты считают, что налоговое послабление приведет к созданию новых отраслей и регистрации МТК, а также к перетоку таких компаний из других регионов.

Подробнее об этом читайте в материале «Технологии заманят льготами».