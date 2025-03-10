Дания готова отправить миротворцев на Украину

Дания выразила готовность отправить военнослужащих на Украину в составе миротворческих сил. Это может произойти только после заключения соглашения о прекращении огня или установлении мира, заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

«Мы заявили, что Дания в принципе готова принять участие (в размещении миротворческих сил.—"Ъ"), если будут подходящие условия»,— сказал глава датского МИДа (цитата по DR).

Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что вклад Дании будет зависеть от готовности США поддержать миротворческие усилия на Украине. Он не исключил, что американские власти предоставят гарантии безопасности европейскому миротворческому контингенту, который может быть отправлен на Украину.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал, но счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».

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