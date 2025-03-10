«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Российский рынок акций
Несмотря на то, что геополитика все равно оказывает давление, фондовый рынок России демонстрирует хороший рост. Игроки ожидают множество различных событий. Что будет с отдельными акциями и в целом с рынком? На что инвесторам стоит обратить внимание? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал стратегу инвестиционной компании «Арикапитал», доценту Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергею Суверову.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Олег Богданов: На повестке дня, судя по всему, санкционная тема. Насколько оправдан рост российского рынка? И что будет, если американцы приостановят или вообще снимут ограничения?
Сергей Суверов: Геополитика сейчас задает вектор российскому фондовому рынку. Мы видим, что президент США Дональд Трамп настаивает на проведении мирных переговоров между Россией и Украиной, хотя его заявления противоречивы, обсуждается и смягчения и ужесточение санкций. Но, кроме геополитики, есть еще одна важная тема для рынка — ожидание снижения ключевой ставки в 2025 году. Мы увидим достаточно серьезный рост ОФЗ. И фондовый рынок тоже, мне кажется, кроме геополитики, будет реагировать и на возможное снижение ключевой ставки Центробанком. Поэтому это обеспечивает достаточно оптимистичное настроение. Хотя неопределенность сохраняется и по поводу ставки, и по поводу геополитики. Поэтому нас ждет, наверное, избыточная волатильность в ближайшее время.
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