«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Несмотря на то, что геополитика все равно оказывает давление, фондовый рынок России демонстрирует хороший рост. Игроки ожидают множество различных событий. Что будет с отдельными акциями и в целом с рынком? На что инвесторам стоит обратить внимание? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал стратегу инвестиционной компании «Арикапитал», доценту Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергею Суверову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На повестке дня, судя по всему, санкционная тема. Насколько оправдан рост российского рынка? И что будет, если американцы приостановят или вообще снимут ограничения?

Сергей Суверов: Геополитика сейчас задает вектор российскому фондовому рынку. Мы видим, что президент США Дональд Трамп настаивает на проведении мирных переговоров между Россией и Украиной, хотя его заявления противоречивы, обсуждается и смягчения и ужесточение санкций. Но, кроме геополитики, есть еще одна важная тема для рынка — ожидание снижения ключевой ставки в 2025 году. Мы увидим достаточно серьезный рост ОФЗ. И фондовый рынок тоже, мне кажется, кроме геополитики, будет реагировать и на возможное снижение ключевой ставки Центробанком. Поэтому это обеспечивает достаточно оптимистичное настроение. Хотя неопределенность сохраняется и по поводу ставки, и по поводу геополитики. Поэтому нас ждет, наверное, избыточная волатильность в ближайшее время.

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