В Ярославле идет регистрация участников кадровой программы «Герои Ярославии»

В Ярославле в филиале фонда «Защитники Отечества» открыт кабинет для регистрации и прохождения онлайн-этапов региональной кадровой программы «Герои Ярославии». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Участниками программы могут стать бойцы СВО, желающие применить свой опыт на управленческих должностях в органах власти, бизнесе, общественных организациях.

«Наша программа "Герои Ярославии" показала свою востребованность у участников СВО. Среди кандидатов и действующие военнослужащие, и ветераны боевых действий, ребята с наградами, в том числе кавалер ордена Мужества. Это говорит и о том, как много у нас настоящих героев, и о том, что они хотят продолжать служить стране в мирной жизни»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Регистрация продлится до 24 марта, сегодня ее прошел ветеран СВО Сергей Тихонов. По словам руководителя филиала Натальи Кравчук, регистрирующихся интересует направление ИТ, преподавание в школах, работа на промышленных предприятиях, участие в муниципальном и госуправлении. В последующем точки доступа для регистрации откроют в центрах занятости.

Алла Чижова