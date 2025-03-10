В Ульяновске на заводе по утилизации отходов загорелся технический магний

Более четырех тонн технического магния, используемого для производства металлических конструкций, горит на открытой площадке в поселке Новосельдинском в Ульяновске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об этом в понедельник вечером сообщило Главное управление МЧС по Ульяновской области.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, площадь возгорания составляет 20 кв. метров. Инцидент произошел на заводе по утилизации отходов. Как сообщают очевидцы, сначала они услышали сильный хлопок, после чего в небо поднялся столб белого дыма.

В 18:49 ГУ МЧС сообщило, что «пожар локализован», продолжаются работы по его полной ликвидации. Что стало причиной воспламенения магния, пока не известно. В ГУ МЧС ответили «Ъ», что «никакие версии пока не рассматриваются, работают дознаватели, причина будет устанавливаться после окончания тушения пожара».

Магний легко воспламеняется, температура воспламенения магниевой ленты около 473 градусов по Цельсию. Температура горения магния — 3100 градусов по шкале Цельсия.

Андрей Васильев, Ульяновск