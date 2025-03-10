На территории СНТ под Ставрополем потушили ландшафтный пожар

На территории СНТ «Факел» рядом с краевой столицей возник ландшафтный пожар, охвативший площадь в 2 га, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Здесь добавили, что из-за сильного ветра пламя распространялось довольно быстро - со скоростью 1 м/минуту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные расчеты прибыли на место через 15 минут после поступления сигнала о возгорании и приступили к тушению огня. В борьбе с ним участвовали 18 человек и пять единиц техники.

По данным краевого ГУ МЧС, чрезвычайное происшествие произошло из-за воспламенения сухой растительности. Пострадавших нет.

Николай Аксенов