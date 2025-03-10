Глава Дона Юрий Слюсарь пообещал разобраться с дефицитом кадров в медицине

На оперативном совещании в Ростовской области обсудили актуальные вопросы, волнующие жителей региона. Об этом сообщил в своем telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Слюсарь рассказал о превышении порога заболеваемости ОРВИ и гриппом: пик пришелся на февраль, но ситуация стабилизируется.

Также он отметил, что нагрузка на врачей остается значительной, что вызывает жалобы на очереди в поликлиниках. Кадровый дефицит в медицине усугубляет проблему. Губернатор планирует встречу с главврачами для поиска решений.

Также обсудили вопросы содержания городов и сел региона. С 17 марта стартует месячник чистоты, который завершится большим субботником. Жители активно участвуют в мероприятиях, но этого недостаточно для поддержания порядка. Юрий Слюсарь призвал муниципалитеты начать работу по уборке сразу, а не дожидаться субботника.

Тат Гаспарян