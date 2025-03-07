Курское «Динамо» обыграло «Нику-Лузалес» во втором этапе премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» победил сыктывкарскую «Нику-Лузалес» в матче второго этапа премьер-лиги. Встреча прошла на временной домашней арене курянок в Туле 6 марта, она закончилась со счетом 88:62 (24:17, 29:21, 14:13, 21:11).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча между курским «Динамо» и сыктывкарской «Никой-Лузалес»

Фото: с сайта ЖБК «Динамо» Фото с матча между курским «Динамо» и сыктывкарской «Никой-Лузалес»

Фото: с сайта ЖБК «Динамо»

Самыми результативными игроками команды хозяев стали Жасмин Томас, заработавшая 21 очко, Ольга Фролкина (14 очков), Киара Линскенс (13 очков) и Марина Голдырева (10 очков).

Во втором этапе «Динамо-Курск» борется за первое–шестое место. По итогам встречи команда находится на третьей строчке, «Ника-Лузалес» — на пятой.

В предыдущем матче премьер-лиги курянки обыграли оренбургскую «Надежду» на выезде (65:66). 10 марта они сразятся на выезде с красноярским «Енисеем», занимающим шестое место.

Алина Морозова