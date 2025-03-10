«Титаник» тонет посреди Парижа

Сегодня, 10 марта, ровно в 9 вечера, после трех прощальных «дней открытых дверей» закрывается Музей современного искусства в парижском Центре Помпиду. Под веселую музыку диджеев парижане прощаются с любимым домом как минимум на пять лет. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Очереди перед дверями сегодня особенно велики: для многих, тем более туристов, это последний шанс полюбоваться зданием и произведениями искусства перед долгим перерывом. Музей современного искусства Центра Помпиду в Париже, чья коллекция — одна из крупнейших в мире наряду с коллекцией MoMA в Нью-Йорке, закрывается на пять лет масштабной реконструкции.

Центр Помпиду — великое произведение современной культуры, даже не архитектуры.

Построенный в 1977 году по проекту Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса, он стал первым по-настоящему современным музеем в мире, объединяющим историческое собрание, выставки актуального искусства, синематеку, библиотеку, лекционные залы. Все последующие Гуггенхаймы и «Гаражи» отталкивались от этой схемы. Он сделался кипящим муравейником не только мирового современного искусства, но и жизни огромного парижского квартала. Заменив некогда расположенные поблизости корпуса «Чрева Парижа» — главного рынка страны, он стал ее главным художественным базаром. В его аудиториях, на киносеансах и лекциях все встречались со всеми, а в богатейшей художественной библиотеке бомжи имели те же права на встречу с прекрасным, что и ученые.

Именно этим качеством более всего гордился последний из его ныне здравствующих создателей Ренцо Пьяно, когда мы говорили с ним перед открытием московской ГЭС-2. Архитектор видел новый художественный центр у Москвы-реки как продолжение той же концепции «агоры» — пространства свободы и открытости, в котором современное искусство будет встречаться с людьми.

Парижский дом Пьяно и Роджерса раз и навсегда покончил с «музейной скукой». Вот почему известие о скором закрытии Центра Помпиду, прозвучавшее еще в 2021 году, так расстроило и парижан, и всех, для кого визит в Париж был немыслим без старого доброго авангардного «Помпиду».

Политик когда-то не ошибся: никого из французских президентов не вспоминали в наши дни с такой нежностью, ни Миттерана, ни даже де Голля, как Жоржа Помпиду.

Целых три дня, начиная с пятницы, двери музея были широко открыты для прощального веселья.

Ремонтные работы оцениваются в €262 млн, которые выделит государство. Замена стен и остекления избавит от асбеста: в 1970-х его использование было разрешено, теперь же он считается опасным. Новой будет вся электроника. Во времена строительства компьютерные системы использовались лишь в генеральных штабах, а не в художественных музеях, теперь же они являются важнейшей частью экспозиционной механики. Другая часть затрат — проект переустройства внутреннего пространства, разработанный мексиканкой Фридой Эскобедо и франко-японской мастерской Николя Моро и Хироко Кусуноки. В июне прошлого года стоимость его осуществления была оценена в €186 млн, которые вложит сам музей.

Пока идет реконструкция, для Центра Помпиду строят новый музейный комплекс в пригороде Парижа — Масси. Здание стоимостью €105 млн объединит запасники Центра Помпиду и парижского Музея Пикассо с выставочными пространствами, мастерскими и концертными залами — в полном соответствии с доказавшей свою незаменимость парижской концепцией.

После 48 лет ежедневного присутствия в жизни города «Помпиду» прекращает работу постепенно, сверху вниз, словно под напором поднимающейся воды. 2 марта закрылась его библиотека, которую перевозят в не самый центральный 12-й округ и обещают открыть там к концу лета. 10 марта закрылись 4-й и 5-й музейные этажи. Но на 6-м все еще работают выставки Сюзанны Валадон и архитектора Ханса Холляйна. Запланированы даже новые временные выставки, которые будут идти уже после того, как закроется основной объем музея с его постоянной экспозицией. 19 марта откроется «Черный Париж», рассказывающий об африканских влияниях на французское искусство с 1950 по 2000 год, а завершится все это экспозицией Вольфганга Тильманса с символичным для закрывающегося центра названием «Ничто нас к этому не готовило — все нас к этому готовило».

«Центр тонет, как "Титаник"»,— пишут журналисты. Но ведь еще работает его знаменитый ступенчатый эскалатор. Его отключат лишь 22 сентября. А затем начнется программа «Созвездие Помпиду» — уже без самого «Помпиду».

После закрытия музея, который в прошлом году посетили 3,2 млн человек, коллекция в 150 тыс. произведений искусства разъедется на гастроли. Часть будет выставлена в обновленном парижском Большом дворце (Grand Palais), первые экспозиции откроются уже этим летом. На 20 июня запланирована выставка француженки Ники де Сен-Фалль (1930–2002) и швейцарца Жана Тэнгли (1925–1991). Жаль, конечно, что она пройдет не в самом «Помпиду», рядом с созданным этой удивительной парой фонтаном «Стравинский», но хорошо, что их работы можно будет увидеть.

Помимо Франции вещи из Центра Помпиду будут демонстрироваться в других странах, в частности в его собственных культурных центрах в Малаге и Шанхае, а вскоре и в Брюсселе. Фрагменты коллекции можно будет увидеть в крупнейших музеях мира: их директора будут рады представившейся раз в полвека возможности показать у себя парижские шедевры. В 2021-м часть собрания планировалось принять и в Москве, но музейные связи прерваны. Интересно, как встретят Центр Помпиду в 2030-м, после его возвращения? Примут ли его как старого друга? И узнает ли он сам изменившийся Париж? Если сроки реконструкции не будут сорваны, центр снова начнет работать уже при другом президенте Франции. Кто скажет, как тот или та будут относиться к современному искусству, его открытости, его свободе?

Алексей Тарханов