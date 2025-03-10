Житель Ростовской области лишился 2 млн рублей, поверив биржевым мошенникам

Житель Морозовского района Ростовской области потерял более 2 млн руб., став жертвой биржевых мошенников, сообщает ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, с октября 2024 года злоумышленники, представившись брокерами, убедили 38-летнего местного жителя участвовать в фиктивных биржевых торгах через онлайн-платформу.

Мошенники прикрепили к потерпевшему «куратора», который якобы помогал в сделках с акциями и криптовалютой. Мужчина сначала перевел небольшой взнос — около 10 тыс. руб., но затем его убедили взять кредиты для увеличения инвестиционного портфеля, обещая большую прибыль. После нескольких переводов на сумму более 2 млн руб. «куратор» прекратил общение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Тат Гаспарян