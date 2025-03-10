Потребность организаций Кубани в работниках составляет более 200 тысяч человек

По данным прогноза необходимости организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах до 2031 года, дополнительная кадровая потребность с 2024 до 2030 года суммарно составляет 207,4 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В опросе приняли участие 38 тыс. организаций, в которых работает 1,1 млн человек, что составляет 84,8% от общей численности занятых в организациях Краснодарского края. Также участвовали 240 инвестиционных проектов и 10,8 тыс. индивидуальных предпринимателей со штатом сотрудников в 63,7 тыс. человек.

По состоянию на март 2025 года на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» работодателями края было размещено 60,6 тыс. вакансий. Наибольшая потребность наблюдается в сферах здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также в бюджетной сфере, торговле, транспорте и хранении и других отраслях.

Алина Зорина