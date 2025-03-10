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Систему защиты от атак БПЛА на Ставрополье расширят и обновят

В Ставропольском крае планируется расширить систему защиты от атак беспилотников (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор подчеркнул, что работа по установке систем радиоэлектронной борьбы ведется более полугода и требует усиления. Для этого будут созданы мобильные группы, оснащенные всем необходимым для противодействия БПЛА. К концу марта ожидаются предложения о дополнительном оборудовании и мерах по расширению защиты.

Куратором нового направления назначен заместитель председателя краевого правительства Юрий Коваленко.

Николай Аксенов

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