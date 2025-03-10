Участник СВО из Камышлова лишился выплат после смены военного округа

Военнослужащего из Камышловского района Свердловской области, участвующего в специальной военной операции (СВО), лишили выплат после перевода в другой военный округ. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ

По словам депутата, стрелок Александр К., заключивший контракт с Минобороны осенью 2023 года и получивший ранение, с мая 2024 года начал получать только «голый» оклад, а с сентября выплаты прекратились.

После безуспешных попыток решить проблему через командование, бойца отправили в Самару, в пункт постоянной дислокации воинской части, выдав документ для пересечения границы.

В Самаре выяснилось, что еще в марте 2024 года военнослужащий был переведен в другую часть и другой военный округ — из ЦВО в Ленинградский военный округ. В новой части ему пообещали выплачивать только оклад, без суточных и боевых выплат.

«Направил запрос в военную прокуратуру. Будем разбираться, где потерялись суточные и боевые нашего стрелка-камышловца»,— сообщил Максим Иванов.

Полина Щуцкая