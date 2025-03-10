За два месяца года в Петербурге построили почти 600 тыс. квадратных метров жилья

По итогам февраля 2025 года петербургские застройщики ввели в эксплуатацию 139,7 тыс. кв. метров жилья, включая более 30 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был почти на 100 тыс. кв. м больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце строители сдали в эксплуатацию новостройки в пяти районах города. Больше всего нового жилья построили в Красногвардейском районе — 58,8 тыс. кв. м в четырех домах на 1752 квартиры. В Выборгском районе сдали в эксплуатацию два дома на 452 квартиры общей площадью более 26,2 тыс. кв. м. В Василеостровском — 19,3 тыс. кв. м в одном доме на 373 квартиры. В феврале 2024 года девелоперы ввели в строй 237,6 тыс. кв. м жилых помещений.

Кроме жилья в прошлом месяце в Петербурге ввели в эксплуатацию несколько объектов общегражданского назначения, в том спортивный клуб в Красногвардейском районе, научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и завершили работы по реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина.

Александра Тен