Колхоз «Родина» выиграл дело о признании права собственности на здание-овчарни

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск СПК колхоз «Родина» к администрации Советского округа города Зеленокумск и территориальному Управлению Росимущества о признании прав собственности в силу приобретательной давности на объект недвижимого имущества: здание-овчарни. Решение опубликовано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, речь идет об одноэтажном здании площадью 1,6 тыс. кв. м. Оно расположено в Зеленокумске, в 1,5 км от пер. Партизанского и ул. Островского.

Колхоз «Родина» был зарегистрирован в 1970 году, в 1991-м был реорганизован в сельхозпредприятие «Родина» с коллективно-долевой формой собственности. Спорное здание было построено в 1977 году колхозом «Родина». Как указывает заявитель, объект был поставлен на балансовый учет в 1994 году.

С 1995 по 2023 годы истец проводил инвентаризацию основных средств предприятия, на учете находилось и спорное здание. Колхоз с момента приема на баланс пользуется объектом, поддерживает и обслуживает здание. Овчарня не находится в государственной или муниципальной собственности. Вместе с тем, первичные документы о праве собственности на спорный объект отсутствуют. Это препятствует истцу распоряжаться имуществом и нарушает его права.

«Истец подтвердил и документально обосновал факт открытого и непрерывного владения им указанным имуществом как своим собственным. Поскольку заявителем доказана обоснованность его требований, суд удовлетворяет заявление»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СПК Колхоз «Родина» зарегистрирован в городе Зеленокумск в 1992 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур. Председатель — Андрей Карабут. Выручка предприятия за 2023 год составила 228,5 млн руб., убыток — 51,3 млн руб.

Тат Гаспарян