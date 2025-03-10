Потерявшегося в лесу жителя Ставрополя нашла служебная собака

Заблудившийся в Липецкой области ставрополец найден живым. Помочь разыскать парня, помогла служебная собака, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Двое братьев — жителей Ставрополья — ехали из Москвы на автобусе. Во время заправки в Липецкой области один из мужчин вышел из салона, но к моменту отбытия так и не вернулся. Обеспокоенный брат забил тревогу и обратился к местным полицейским, пояснив, что пропавшему требуется регулярная медицинская помощь»,— рассказала Ирина Волк.

Овчарка по кличке Юста взяла след, и вскоре напуганного и замерзшего ставропольца нашли в лесу в 4 км от места исчезновения.

Парня отвезли в ближайшую больницу. Убедившись, что с ним все в порядке, ставропольцам помогли добраться домой.

Николай Аксенов