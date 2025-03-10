Более 3,5 млн человек подписались на госпаблики Кубани

В социальных сетях на государственные паблики подписались более 3,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента информатизации Краснодарского края Фото: пресс-служба департамента информатизации Краснодарского края

Через эти ресурсы жители могут сообщать о проблемах городской инфраструктуры, получать информацию о социальных выплатах и задавать вопросы о работе медучреждений. С 2022 года все государственные учреждения обязаны вести не только официальные сайты, но и аккаунты в соцсетях. В регионе только на платформе «ВКонтакте» создано свыше 6,5 тыс. официальных страниц организаций.

Госпаблики обеспечивают диалог с населением и содействуют в решении повседневных задач. Каждый житель Кубани может обратиться в органы власти или подведомственные структуры через официальные страницы в соцсетях, включая школы, дома культуры, спортивные учреждения и поликлиники.

Благодаря таким ресурсам кубанцы получают доступ к материалам на социально значимые темы и актуальным новостям региона. Например, за информацией о цифровой трансформации Кубани следят около 1,7 тыс. подписчиков департамента информатизации и связи в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.

Алина Зорина