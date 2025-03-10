Хинштейн ответил на сообщения об отказе помочь бойцам «Ахмата»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отрицает сообщения об отказе региональных властей в поставке кислородных баллонов российским бойцам. Глава региона объяснил, что предоставлять помощь по телефонному звонку власти не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Хинштейн рассказал, что к нему обратился человек, представившийся «Моисеем», который утверждал, что его подразделение выполняет задачи на курском направлении. Он просил передать кислородные баллоны, но не предоставил точных данных о своем подразделении и отказался переговаривать через закрытую военную связь.

«Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги и за них требуется отчет. Тем более, существует четкий алгоритм, установленный региональным оперативным штабом: заявки нам — направляют командиры частей и подразделений, которые мы оперативно (в тот же день) согласовываем с военным командованием»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что «Моисей» — оператор БПЛА в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», и у него не было полномочий напрямую обращаться за помощью. «Об этом в своем канале уже сообщил сам командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возмущенный действиями подчиненного, разбирательства с которым еще предстоят»,— добавил он. По его словам, он находится на постоянной связи с Апти Алаудиновым.

В своем видеообращении господин Алаудинов рассказал, что ни один из бойцов его подразделения не имеет права самостоятельно обращаться к властям региона для получения помощи без разрешения на это со стороны руководства.