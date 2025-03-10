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Коммерсантъ FM
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Хинштейн ответил на сообщения об отказе помочь бойцам «Ахмата»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отрицает сообщения об отказе региональных властей в поставке кислородных баллонов российским бойцам. Глава региона объяснил, что предоставлять помощь по телефонному звонку власти не могут.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Хинштейн рассказал, что к нему обратился человек, представившийся «Моисеем», который утверждал, что его подразделение выполняет задачи на курском направлении. Он просил передать кислородные баллоны, но не предоставил точных данных о своем подразделении и отказался переговаривать через закрытую военную связь.

«Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги и за них требуется отчет. Тем более, существует четкий алгоритм, установленный региональным оперативным штабом: заявки нам — направляют командиры частей и подразделений, которые мы оперативно (в тот же день) согласовываем с военным командованием»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что «Моисей» — оператор БПЛА в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», и у него не было полномочий напрямую обращаться за помощью. «Об этом в своем канале уже сообщил сам командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возмущенный действиями подчиненного, разбирательства с которым еще предстоят»,— добавил он. По его словам, он находится на постоянной связи с Апти Алаудиновым.

В своем видеообращении господин Алаудинов рассказал, что ни один из бойцов его подразделения не имеет права самостоятельно обращаться к властям региона для получения помощи без разрешения на это со стороны руководства.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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