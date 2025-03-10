При пожаре в Соликамске погибли начальник караула и старший пожарный

В ходе тушения пожара в Соликамске погибли сотрудники десятой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Пермскому краю — начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов. Как сообщает МЧС РФ, боевой расчет прибыл на тушение жилого многоквартирного дома. В нем, со слов очевидцев, могли быть люди. Пожарные направились на поиски и спасение пострадавших, в этот момент обрушилась кровля здания и бойцы оказались под завалами.

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Евгений Некрасов ранее был награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын. Александр Царамов награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. У него остались пятеро детей. Он был отцом пятерых детей. На счету погибших — сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней.