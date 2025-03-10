На Кубани обнаружили более 20 погибших дельфинов

С начала марта на побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружили свыше 20 мертвых дельфинов. Об этом сообщает научно-экологический центр спасения китообразных «Дельфа» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В последнее время вновь наблюдается увеличение количества погибших китообразных. В Краснодарском крае и на федеральной территории «Сириус» за весь февраль было обнаружено 25 особей, а за первую неделю марта — 22.

За последние две недели экологи стали свидетелями трёх случаев, когда они видели живых, но ослабленных китообразных: два в Новороссийске и один в Геленджике. Специалисты «Дельфа» отмечают, что в таких ситуациях нельзя ловить дельфинов, поскольку стресс может быть для них губительным. Они не в состоянии самостоятельно держаться на плаву. Если их вытолкнуть в море, то они вернутся обратно или утонут.

Алина Зорина