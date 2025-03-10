Ульяновский завод уличили в фиктивных сделках на 22,8 млн рублей

Прокуратура выявила фиктивные сделки ООО «Ульяновский завод модульных сооружений», по которым предприятие перечислило контрагенту свыше 22,8 млн руб. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка показала, что сделки были осуществлены в 2021-2022 году с ООО «Торгово-производственная компания "Погода в доме"». Установлено, что завод заключил их, чтобы создать видимость хозяйственной деятельности. При этом реальных хозяйственных отношений между сторонами не было.

Это позволило предприятию получить налоговую выгоду в виде завышенных вычетов (возмещения) НДС. В связи с этим контрольный орган обратился с иском в региональный арбитражный суд.

Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. Указанная сумма взыскана в доход РФ.

Предприниматель и учредитель сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпов был арестован в сентябре минувшего года. Бизнесмену инкриминируется создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы) и незаконная банковская деятельность — обналичивание средств в составе организованной группы в особо крупном размере (пп. а и б ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Речь идет о сумме 2 млрд руб.

Георгий Портнов