Ульяновский завод уличили в фиктивных сделках на 22,8 млн рублей
Прокуратура выявила фиктивные сделки ООО «Ульяновский завод модульных сооружений», по которым предприятие перечислило контрагенту свыше 22,8 млн руб. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Проверка показала, что сделки были осуществлены в 2021-2022 году с ООО «Торгово-производственная компания "Погода в доме"». Установлено, что завод заключил их, чтобы создать видимость хозяйственной деятельности. При этом реальных хозяйственных отношений между сторонами не было.
Это позволило предприятию получить налоговую выгоду в виде завышенных вычетов (возмещения) НДС. В связи с этим контрольный орган обратился с иском в региональный арбитражный суд.
Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. Указанная сумма взыскана в доход РФ.
Предприниматель и учредитель сети магазинов «Погода в доме» Нурали Латыпов был арестован в сентябре минувшего года. Бизнесмену инкриминируется создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы) и незаконная банковская деятельность — обналичивание средств в составе организованной группы в особо крупном размере (пп. а и б ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Речь идет о сумме 2 млрд руб.