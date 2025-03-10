Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Турков скончался в понедельник, 10 марта. Он умер на 64-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Господин Турков начал свою карьеру в 1985 году после окончания Кемеровского государственного медицинского института. Он прошел путь от врача-интерна до первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области, внеся значительный вклад в развитие регионального здравоохранения.

Он работал анестезиологом-реаниматологом, заведующим лабораторией в Кемерово и Свердловской областной клинической больнице №1, где занимал должность заместителя главного врача по хирургии. С 2008 года был назначен на пост замминистра здравоохранения Свердловской области.

Имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения», заслуженный врач Российской Федерации.

Полина Щуцкая