В Марий Эл во время пожара в частном доме один человек погиб, другой пострадал
9 марта в поселке Новый Торъял в результате пожара в частном доме погиб 51-летний мужчина, а его 82-летняя мать получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.
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По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в помещении.
Пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами.
Прокуратура района взяла под контроль проверку, проводимую правоохранительными органами.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Марий Эл, следователи совместно с экспертами устанавливают точную причину смерти, а также очаг и обстоятельства возгорания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.