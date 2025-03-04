С петербургской школы могут взыскать 300 тыс. рублей за травмы, полученные ученицей

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее несовершеннолетней дочери. Заявительница просила взыскать со школы моральный вред за травмы, полученные ребенком на перемене.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что в сентябре 2022 года на перемене в школе между учащимися возник конфликт, в ходе которого 11-летней ученице были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома плечевой кости и вывиха в локтевом суставе.

В ведомстве отметили, что полученные травмы причинили девочке «физические страдания, ограничили ее возможность продолжить обучение в полной мере, вести активный образ жизни». Актом расследования инцидента была установлена вина учителя, который не обеспечил порядок в коридоре и допустил нарушение правил внутреннего распорядка дня обучающихся.

В итоге было решено обратился в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. В настоящий момент исковое заявление находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Василеостровского района помогла пенсионеру отстоять право на компенсацию морального вреда. Ему выплатили 700 тыс. рублей после аварии с автопогрузчиком.

Андрей Цедрик