Минстрой выдал разрешение на первые три дома по проекту КРТ у деревни Ольгино

ООО «Специализированный застройщик «КРТ-1» получило разрешение на строительство первых трех 25-этажных домов по проекту комплексного развития территории (КРТ) незастроенной территории в районе деревни Ольгино в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Общая площадь в трех домах превысит 25 тыс. кв. м. В областном минстрое добавили, что весь проект КРТ охватывает площадь 265,2 га и предусматривает строительство 1,4 млн кв. м жилья.

Министр строительства Дмитрий Груничев рассказал, что благодаря проекту появятся квартиры для проживания не менее 46 тыс. человек. Также в проект входят две поликлиники на 850 посещений в смену, три школы на 5,7 тыс. мест и 10 детсадов почти на 3 тыс. детей.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2024 года правительство региона сообщило о начале развития территории в Ольгине на площади 76,2 га. Для этого проекта областной спецзастройщик «Дирекция по строительству» создал компанию ООО «Специализированный застройщик «КРТ-1», банк «ДОМ.РФ» открыл ей кредитную линию с лимитом 28,9 млрд руб.

Галина Шамберина