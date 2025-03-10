Студенты Сочи завоевали девять медалей на юбилейном чемпионате «Профессионалы»

Сочинские спортсмены завоевали девять медалей на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Соревнования проходили на площадках 40 образовательных учреждений в 17 муниципалитетах региона. Победителями и призерами стали 342 учащихся. Спортсмены получили медали, дипломы, денежные вознаграждения и возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях края.

Студенты сочинских учебных заведений завоевали девять наград. Представители университетского экономико-технологического колледжа СГУ завоевали «золото» и «серебро». Кирилл Пермяков стал лидером в компетенции «Поварское дело», а Арина Рычагова заняла второе место в «Кондитерском деле».

Четверо учащихся Сочинского института РУДН также поднялись на пьедестал почета. Студенты второго курса специальности «Информационные системы и программирование» Владислав Арцимович и Тимур Громов заняли первое и второе места в компетенции «Интернет вещей», разработав проект системы мониторинга и управления гибкой производственной ячейкой. В компетенции «Ресторанный сервис» «бронзу» получил второкурсник Давид Иджян, а студентка третьего курса Алина Слепченко заняла третье место в «Кондитерском деле».

Родион Злобин из «Института транспорта и сервиса» стал серебряным призером в компетенции «Экспедирование грузов». Еще два призовых места — «золото» и «бронзу» — завоевали студенты «Сочинского профессионального техникума» Ульяна Мрыхина и Владислав Шлюндт.

«В этом году региональному этапу чемпионата по профессиональному мастерству 10 лет. Поздравляю победителей, призеров и всех участников регионального этапа. Уверен, что такие одаренные, трудолюбивые и целеустремленные люди найдут достойное применение полученным навыкам»,— отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» подвели в многофункциональном спортивном комплексе «Чемпион» в Краснодаре. Церемонию награждения провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Мария Удовик