Шиколай нокаутировал Оспанова в первом раунде RCC Hard 13 в Екатеринбурге

Александр Шиколай по прозвищу Alex Terrible в первом раунде нокаутировал Мухамедхана Оспанова во время кулачного боя RCC Hard 13, который проходил в Екатеринбурге в академии единоборств РМК, сообщили в пресс-службе RCC Hard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

«Алекс Terrible оформил нокаут за 40 секунд. Шиколай с первых секунд боя полетел вперед, обрушил на соперника шквал ударов. Оспанов рухнул и не смог подняться», — рассказали в пресс-службе. Всего в рамках турнира прошло 12 кулачных боев.

По итогам поединков, Торгынбек Амиров стал новым чемпионом RCC Hard в легчайшем весе, Илья Медник по прозвищу Медный стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

Мария Шараева