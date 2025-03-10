Заявки на участие в программе «Герои. Нижегородская область» подали 900 человек

В Нижегородской области более 900 человек подали заявки на участие в программе «Герои. Нижегородская область» (аналог федеральной программы «Время героев»). По данным областного правительства, из общего числа 15 человек — женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средний возраст участников программы — 37 лет. До СВО 21% из них были менеджерами и руководителями подразделений в различных организациях, 19% — госслужащими, 18% — работали в сфере промышленности и строительства, 17% — были руководителями организаций и их заместителями, 10% — служили в правоохранительных органах, 5% — работали в сфере образования.

Обучение будет проходить в очном формате с августа 2025 по август 2026 года с перерывом на стажировки. Лекции участникам программы будут читать федеральные спикеры, региональные управленцы и преподаватели Нижегородского института управления РАНХиГС.

По итогам обучения участники программы пройдут тестирование, выходной ассессмент и защиту проектов. Наставниками участников программы станут представители областного правительства, регионального заксобрания, гордумы и мэрии Нижнего Новгорода и других муниципалитетов, руководители крупных коммерческих организаций. Окончательный список наставников еще не сформирован.

Как писал «Ъ-Приволжье», заявки на участие в программе «Герои. Нижегородская область» будут принимать до 15 марта. По итогам годового обучения участники и ветераны СВО получат дипломы о профессиональной переподготовке и возможность трудоустройства на руководящие должности в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях.

Андрей Репин