В Германии из-за забастовки в аэропортах отменят тысячи рейсов

В 13 аэропортах Германии проходит предупредительная однодневная забастовка сотрудников, требующих повышения зарплаты. По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в течение дня будет отменено почти 3,5 тыс. рейсов, вылететь не смогут более 500 тыс. человек. К забастовке сотрудников авиационной безопасности и наземных служб аэропортов призвал профсоюз Verdi.

Забастовка затронула в том числе крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, а также воздушные гавани в Берлине, Бремене, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Как пишет Stern, во Франкфурте отменено около 1050 рейсов из примерно 1170 запланированных. В Мюнхене из 820 рейсов будет выполнено 170. В Гамбурге, где и началась забастовка, отменены все 143 рейса.

Федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности назвала забастовки сотрудников неприемлемыми. Представители ADV утверждают, что тем самым немецкие аэропорты оказались «отрезаны от международного воздушного сообщения».

Профсоюз Verdi, представляющий интересы работников сферы общественного обслуживания, добивается для работников аэропортов повышения зарплат на 8%, увеличения премий, а также трех дополнительных выходных дней. На прошлой неделе профсоюз сообщил, что обсуждение этого вопроса с местными органами власти «зашло в тупик». Следующие переговоры пройдут в Потсдаме с 14 по 16 марта.

Лусине Баласян