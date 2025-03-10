Bild: Трампу необходима отставка Зеленского

Новых американских поставок вооружений на Украину не будет до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не оставит свой пост. Об этом со ссылкой на экспертов пишет сегодня германская Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«После скандальной встречи в Овальном кабинете не осталось никаких сомнений в том, что Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие (к мирным переговорам.— “Ъ”)»,— утверждает газета, рекомендуя рассматривать все действия президента США и его администрации, включая прекращение военной помощи Украине, как элементы давления для достижения главной цели — ухода господина Зеленского.

«У Трампа к Зеленскому свои счеты»,— цитирует газета профессора Кёльнского университета и заведующего университетской кафедрой международных отношений и внешней политики Томаса Йегера. Профессор Йегер напоминает, что отношения господина Трампа с украинским лидером не сложились еще в 2020 году, когда Владимир Зеленский не стал помогать американскому президенту с поисками компромата на его соперника Джо Байдена.

Подробнее о давлении Дональда Трампа на Украину читайте в материале «Украине объяснили по-американски».

Виктор Буй