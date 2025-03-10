В Челябинске будут судить семерых обвиняемых в продаже наркотиков

Челябинский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении семерых человек, обвиняемых в создании и сбыте наркотиков. У них изъято 1,8 кг мефедрона и более 250 г гашиша, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие считает, что 24-летний челябинец создал преступное сообщество, чтобы продавать наркотики в регионе и Башкортостане. В эту деятельность он вовлек еще шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет. Следователи также установили, что предполагаемые участники ОПГ создали лаборатории по производству мефедрона в частном доме в селе Тирлянский (Башкортостан) и в гараже в Магнитогорске. После покупки наркотики раскладывали по тайникам.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и п. п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).