В районе Павелецкого вокзала в Москве загорелось здание

На Дербеневской улице в Москве на третьем этаже здания, находящегося на реконструкции, произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Один человек пострадал, он госпитализирован, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пожар ликвидирован на территории площадью 40 кв. м, добавили в МЧС. Согласно источникам ТАСС в оперативных службах, пострадавший рабочий получил травмы, выпрыгнув из окна в попытке спастись от огня. Он находится в скорой помощи, добавил собеседник агентства. Внутри загоревшегося здания находится электроподстанция.