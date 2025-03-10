В Дрожжановском районе Татарстана прокуратура проверила соблюдение образовательного и санитарного законодательства в МБОУ «Стародрожжановская СОШ № 1» и выявила ряд нарушений. Впоследствии суд удовлетворил иск прокуратуры о необходимости ремонта учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Дрожжановского района через суд добилась ремонта школы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура Дрожжановского района через суд добилась ремонта школы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что крыша здания протекает во время осадков, из-за чего повреждаются потолки, создавая угрозу безопасности учащихся. Кроме того, школе требуется косметический ремонт стен и потолков.

Ранее прокуратура направила представление с требованием устранить нарушения, однако его проигнорировали. В связи с этим ведомство обратилось в суд, потребовав обязать администрацию Дрожжановского района провести капитальный ремонт кровли и косметический ремонт здания.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в силу.

Артём Дергунов