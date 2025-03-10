С пермского собственника затонувшего танкера взыскивают 211 млн рублей

Администрация Анапы требует взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 211 млн руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Иски поданы к ЗАО «Волгатранснефть» и пермскому ООО «Кама шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Сумма исковых требований сложилась из затрат муниципалитета на работы по ликвидации последствий разлива мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.