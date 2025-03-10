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Житель Екатеринбурга получил 10 месяцев колонии за выброшенную из окна собаку

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор ранее судимому мужчине, признав его виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Житель Екатеринбурга осужденный за выброшенную из окна собаку

Житель Екатеринбурга осужденный за выброшенную из окна собаку

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Житель Екатеринбурга осужденный за выброшенную из окна собаку

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Суд установил, что 24 ноября прошлого года в ходе конфликта со своей сожительницей, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ногами по голове и телу принадлежавшей ей собаке породы «цвергпинчер» по кличке «Лиза». После чего он сбросил ее с 20 этажа, из окна квартиры. В результате животное погибло.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным) и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, учитывая рецидив преступлений.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая

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